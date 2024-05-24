Синоптик Вильфанд пообещал москвичам теплые и сухие выходные

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какая погода установится в Москве в ближайшие дни. Так, в выходные небо над городом будет безоблачным, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, дневные температуры будут составлять +23…+25 градусов. По ночам также будет тепло.

«Ни капли дождя и много солнца», — подчеркнул синоптик.

Он также предупредил, что в понедельник, 27 мая, изменится циркуляция воздуха. Столбики термометров опустятся до вполне комфортных +20…+22 градусов, пояснил Вильфанд.