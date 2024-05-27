Синоптик Вильфанд: июльская погода установится в Москве на этой неделе

Температура воздуха, которая соответствует июльским значениям, установится в Москве и в европейской части России на этой неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Абзацем».

По прогнозам синоптика, во вторник в столице будет погода, которая по климату характерна для второй половины июня. Со среды начнется по-настоящему июльская погода, столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Вильфанд отметил, что холода пока сохранятся в Свердловской, Челябинской, Курганской областях.