Синоптик Ульянов предупредил жителей Красноярска о температурных качелях

В первых числах марта красноярцы ощутят резкие колебания температуры. Об этом рассказал глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов сайту « Проспект Мира ».

По его словам, в ночь на субботу, 1 марта, температура упадет до -23…-28 градусов, а днем потеплеет до -6…-8 градусов.

«На нашу территорию опустились холодные массы, поэтому накануне и сегодня так сильно похолодало. Завтра утром и днем эти массы еще сохранятся, но уже вечером они начнут постепенно уходить», — заявил синоптик.

Уже в понедельник, 3 марта, возможен рост температуры до +2 градусов днем, хотя ночью столбики термометров снова опустятся до -10…-15 градусов, предупредил Ульянов.