Синоптик Цыганков: в аномально теплой погоде «виноват» глубокий циклон с Атлантики

Теплая зима в России связана с глубоким атлантическим циклоном. Об этом заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в эфире радио Sputnik .

По словам специалиста, повышенная температура в Атлантике на 1-1,5 градуса оказывает влияние на погоду в Сибири и Иркутской области, оттесняя холодный воздух.

Так, ледовая переправа на остров Ольхон на Байкале, вероятно, не откроется этой зимой. Сотрудники МЧС сообщают о сложной обстановке на озере, где лед еще не установился.

Тем временем, в социальных сетях появляются фотографии «ледяного цунами» на Байкале, образовавшегося после резкого потепления. Спасатели предупреждают, что выход на лед крайне опасен