Синоптик Цыганков: ураганный ветер и дожди обрушатся на Камчатку

Очень сложная обстановка из-за сильных ветров ожидается на Дальнем Востоке в ближайшие дни. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT .

Так, на юг Камчатки придет сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. На западную часть полуострова обрушится ураган до 35 метров в секунду.

По словам эксперта, аналогичные погодные условия прогнозируются на Курилах. Якутию и Сахалин накроют мощные осадки.