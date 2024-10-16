Синоптик Цыганков: ураганный ветер и дожди обрушатся на Камчатку
Очень сложная обстановка из-за сильных ветров ожидается на Дальнем Востоке в ближайшие дни. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.
Так, на юг Камчатки придет сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. На западную часть полуострова обрушится ураган до 35 метров в секунду.
По словам эксперта, аналогичные погодные условия прогнозируются на Курилах. Якутию и Сахалин накроют мощные осадки.
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении
Количество травм пассажиров на железной дороге в Подмосковье снизилось на 1% с начала года
Зеленский включил в «план победы» приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта
Пассажиры «Мострансавто» совершили 580 тысяч поездок на маршрутах до дач с апреля
Встреча главы Чехова с жителями микрорайона Венюково пройдет в доме культуры 19 октября
Ремонт дома культуры в поселке Пролетарском в Серпухове завершат до 1 ноября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте