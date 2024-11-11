Синоптик Цыганков спрогнозировал спокойную погоду в Москве на этой неделе

Спокойная погода ожидает жителей российской столицы на этой неделе. Такой прогноз дал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, сообщил RT .

По его словам, в Москве температура воздуха будет в пределах нормы: днем столбики термометров не опустятся ниже 0 градусов, ночью — ниже -2 градусов.

«Неделя спокойная, почти около нормы будет температура. Переменная облачность, в четверг возможны небольшие осадки, — отметил специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о скачках давления. В конце недели ожидается падение на 15-20 миллиметров.