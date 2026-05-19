Синоптик Цыганков предупредил о дождях в Центральной России

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков отметил в беседе с радиостанцией Sputnik , что в настоящее время по Центральному федеральному округу России наблюдается аномальная жара.

По словам синоптика, это опасное явление, связанное с теплым воздухом, поступающим с юга.

«Мы находимся внутри антициклона и теплого воздуха. Вынос теплого воздуха идет с юга: из Пакистана, Ирана, вдоль Каспия по Волге и практически до Вологды, и от Белоруссии до Екатеринбурга», — объяснил эксперт.

По словам Цыганкова, температура воздуха в ближайшие дни будет на восемь градусов выше нормы, однако в четверг и пятницу ожидается небольшое похолодание. Кроме того, до конца недели территорию могут накрыть дожди.