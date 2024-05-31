Синоптик Цыганков: москвичей ждут теплые выходные с небольшими грозами
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие выходные. Слова эксперта опубликовал RT.
Он отметил, что 1 и 2 июня дневная температура достигнет +28…+31 градуса. В ночное время столбики термометров покажут отметку +12…+15 градусов.
Специалист также указал на вероятность небольших отдельных гроз. Кроме того, местами возможны ливневые дожди.
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