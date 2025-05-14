Синоптик Ткаченко: атлантические циклоны принесли в Краснодарский край дождливую погоду

Метеоролог, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко рассказал «Краснодарским известиям», что именно атлантические циклоны принесли в Краснодарский край пасмурную и дождливую погоду.

Однако температурные показатели близки к норме.

До второй декады мая температура воздуха будет держаться в районе +20…+22 градусов днем и +10…+15 градусов ночью, написал RT.

На юго-востоке края ожидаются дожди. А ближе к концу месяца потеплеет до +25…+27 градусов.