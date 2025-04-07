Синоптик Тишковец спрогнозировал «компенсацию тепла» за снегопад в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью « Ридусу » рассказал о предстоящем потеплении после внезапного возвращения зимы в Москве.

По его словам, холода продержатся до конца недели, а уже после погода вернется к климатической норме. Вероятно, стандартными показателями все не ограничится.

«Есть такая вероятность, что заключительная декада апреля компенсирует все те неудобства, которые достались нам вчера и сегодня с внезапным снегопадом», — пояснил синоптик.

Однако насколько значительным окажется потепление, добавил эксперт, пока предсказать трудно. Тем не менее, ожидается, что к концу месяца температура воздуха существенно поднимется.