Синоптик Тишковец рассказал о погодных сюрпризах в конце сентября в России

По словам эксперта, в понедельник будет тепло и солнечно благодаря антициклону, и температура может достичь 24–27 градусов. Тишковец отметил, что это выше климатической нормы на 10 градусов и даже теплее, чем в июле.

Однако во вторник ситуация изменится из-за циклона «Бернвард». Холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры и осадки в центральной России. В среду и четверг похолодание охватит всю северную половину Русской равнины, и дневные температуры опустятся до показателей октября.

Тишковец подчеркнул, что хотя температурный режим будет на грани выпадения мокрого снега, но снега в ближайшее время в Москве не ожидается.