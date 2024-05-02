Синоптик Тишковец рассказал, что в центральной части России началось арктическое вторжение | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:31 Синоптик Тишковец рассказал, что в центральной части России началось арктическое вторжение

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В центральной части России началось арктическое вторжение, которое принесло похолодание. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что сегодня, 2 мая, в температура в Москве не поднимется выше +14 градусов. Из-за небольшого количества облаков завтра станет еще холоднее, столбики термометров опустятся до отметки в +10 градусов. А в ночь на субботу, 4 мая, ожидаются заморозки.

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