Синоптик Тишковец предупредил об аномальном тепле и осадках в Москве на выходных

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» поделился прогнозом погоды на конец текущей недели в Москве.

Метеоролог отметил, что уже в пятницу, 24 октября, температура воздуха начнет повышаться, достигнув ночью +5 градусов, а днем — +10 градусов. Однако жителей столицы ожидают осадки и порывистый ветер.

«В выходные, несмотря на сложные метеоусловия, обусловленные теплым сектором циклона, в столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что в выходные ветер усилится до 12 метров в секунду, а давление упадет до 736 миллиметров ртутного столба. На следующей неделе температура начнет снижаться и к первым ноябрьским выходным вернется в климатическую норму.