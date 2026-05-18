Синоптик Тишковец предупредил, что в европейской части России ожидается аномальная жара

На текущей неделе жителей европейской части России ожидает аномально жаркая погода, которая непривычна для мая. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в интервью ИС «Вести» .

Специалист предупредил, что уже в понедельник температура в Москве поднимется до плюс 29 градусов, а во вторник впервые с начала года превысит отметку в плюс 30 градусов и достигнет исторического суточного максимума, отметил сайт KP.RU.

По словам метеоролога, антициклон будет сохранять свое влияние на большинстве регионов европейской части России, и жара продолжит усиливаться. Особенно знойно будет в центре и на юго-востоке страны. Только к концу недели циклоны с юга и северо-запада вытеснят жару в Сибирь, небо затянут облака, и температура начнет снижаться.