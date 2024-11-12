Синоптик Шувалов: жителей Москвы на неделе ожидает мокрый снег

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в российской столице на этой неделе. Местных жителей ожидают облачные и пасмурные дни, отметил эксперт в беседе с RT .

Он также предупредил о достаточно резком падении атмосферного давления в Москве. С четверга, 14 ноября, будет опускаться атмосферный фронт, подчеркнул специалист.

По его словам, ночью того же дня город накроет мокрый снег с дождем. Температура останется практически без изменений: слабый минус ночью и слабый плюс днем. Москвичей ждет «глухая осень в ее изначальном понимании», добавил Шувалов.