Синоптик Шувалов: жителей Москвы на неделе ожидает мокрый снег

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в российской столице на этой неделе. Местных жителей ожидают облачные и пасмурные дни, отметил эксперт в беседе с RT.
Он также предупредил о достаточно резком падении атмосферного давления в Москве. С четверга, 14 ноября, будет опускаться атмосферный фронт, подчеркнул специалист.
По его словам, ночью того же дня город накроет мокрый снег с дождем. Температура останется практически без изменений: слабый минус ночью и слабый плюс днем. Москвичей ждет «глухая осень в ее изначальном понимании», добавил Шувалов.
Пошутившую над терактом в «Крокусе» блогершу отчислили из колледжа за прогулы
Новую партию гумпомощи передали бойцам СВО из Балашихи
Более 100 школьников из Чехова впервые приняли участие в «Сергиевских играх»
За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек
Почти 5 тысяч заявок на регистрацию брака в 2025 году подали в Подмосковье
Свыше 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте