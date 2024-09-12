Синоптик Шувалов: жара в Приволжье держится благодаря блокирующему антициклону

Теплая погода в регионах Приволжского федерального округа держится благодаря блокирующему антициклону, который стоит на одном и том же месте. Об этом ОТР рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Как отметил специалист, тепло пробудет здесь как минимум неделю. Осадков в регионе не прогнозируется. По данным Приволжского УГМС, температура воды в Волге также превышает климатические значения.

Шувалов добавил, что аномально теплая погода установилась не только в Приволжском федеральном округе, но и севернее от Петрозаводска, Мурманска, Архангельска. Там повышенные температуры будут сохраняться в течение недели.