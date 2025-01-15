Синоптик Шувалов заверил, что лед на Байкале появится этой зимой

На севере Байкала ледовый покров обычно формируется в середине января, а спустя некоторое время он достигает и южные районы озера. Об сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ИА НСН.
Он отметил, что несмотря на более поздний приход зимы и повышенные температуры, отличающиеся от обычных погодных условий, лед все же появится, хотя и несколько позже ожидаемого срока.
Температура хоть и выше нормы, но достаточно низкая для формирования льда. Просто нужно немного подождать. Эта ситуация действительно отличается от привычной, но называть ее экстремальной было бы преувеличением, добавил Шувалов.
Трек российских школьниц попал чарт Billboard и обогнал хит Кэти Перри
Летевший в Новосибирск самолет вернули в Москву из-за сообщения о бомбе
Санкции США не повлияют на работу Запорожской АЭС
Жена Байдена заявила о его способности руководить США еще четыре года
Заморившая ребенка голодом секс-работница вернулась в Россию из Мексики
Публичный электронный реестр нелегалов запустят в России 5 февраля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте