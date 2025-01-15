Синоптик Шувалов заверил, что лед на Байкале появится этой зимой

На севере Байкала ледовый покров обычно формируется в середине января, а спустя некоторое время он достигает и южные районы озера. Об сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ИА НСН .

Он отметил, что несмотря на более поздний приход зимы и повышенные температуры, отличающиеся от обычных погодных условий, лед все же появится, хотя и несколько позже ожидаемого срока.

Температура хоть и выше нормы, но достаточно низкая для формирования льда. Просто нужно немного подождать. Эта ситуация действительно отличается от привычной, но называть ее экстремальной было бы преувеличением, добавил Шувалов.