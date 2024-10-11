Синоптик Шувалов заявил, что ураган «Милтон» исчезнет в океане

О том, что представляет собой ураган «Милтон» и как он будет развиваться, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передала «Вечерняя Москва».

Синоптик отметил, что сначала ожидалось, что ураган «Милтон» достигнет шестой категории по шкале Саффира — Симпсона. Однако, когда он приблизился к суше, его сила уменьшилась.

В ближайшее время «Милтон» покинет территорию Флориды и уйдет в океан, где закончится его существование, считает специалист.

Во время урагана во Флориде было зафиксировано 27 торнадо. Для того, чтобы в России насчитать такое количество, потребуется около 10 лет, добавил Шувалов.