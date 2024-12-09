Синоптик Шувалов заявил, что снегопад в Москве закончится к концу дня

Снегопад в российской столице, наконец, закончится уже к концу понедельника, 9 декабря. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, осадки пошли н спад и уже приблизилис к категории умеренных. К вечеру снег прекратится совсем, и два дня будет небольшая передышка.

Однако в четверг и пятницу Шувалов снова предупредил об осадках, но они тоже будут умеренными, сильного снегопада ждать не приходится.