Синоптик Шувалов заявил, что снегопад в Москве закончится к концу дня
Снегопад в российской столице, наконец, закончится уже к концу понедельника, 9 декабря. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, осадки пошли н спад и уже приблизилис к категории умеренных. К вечеру снег прекратится совсем, и два дня будет небольшая передышка.
Однако в четверг и пятницу Шувалов снова предупредил об осадках, но они тоже будут умеренными, сильного снегопада ждать не приходится.
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