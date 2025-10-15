Синоптик Шувалов заявил, что на большей части РФ теплая погода уже не вернется

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с RT наблюдениями о текущей погоде в России.

Специалист отметил, что на 80% территории РФ установилась холодная погода, которая уже не сменится теплом.

«У нас резкое похолодание на юге Сибири. Там морозы -15 градусов. То есть не предзимье, а настоящая зима уже», — подчеркнул синоптик.

По его словам, на севере европейской части страны температура все же остается выше климатической нормы.