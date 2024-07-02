Синоптик Шувалов: в Петербурге установлен рекорд максимальной температуры для 1 июля

Специалисты зафиксировали рекорд максимальной температуры для 1 июля в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

Он также напомнил, что первый день летнего месяца в Северной столице сопровождался «небольшим светопреставлением». Город накрыли ливни, а порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

По словам синоптика, смена погодных условий нередко становится причиной такого явления. Подобные ситуации могут возникнуть в Смоленской, Тверской и Новгородской областях.