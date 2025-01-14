Синоптик Шувалов: теплая зима в России связана с глобальным потеплением

В этом году зима на значительной части России оказалась необычно теплой. Издание URA.RU решило рассмотреть причины этого явления и узнать прогнозы на весну и последующие сезоны.

Так, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов объяснил, что нынешние изменения связаны с глобальным потеплением. Повышение средней температуры ведет к изменениям климата, от этого и наблюдаются теплые зимы в разных регионах страны — от европейской части до Западной Сибири, Урала и даже Якутии.

Шувалов указал, что основной фактор аномальной погоды заключается в усиленном переносе теплого воздуха из Атлантики. Он также отметил, что резкие колебания температуры становятся одной из особенностей современного климата, и в будущем могут происходить как периоды сильного тепла, так и внезапные холодные волны.

Климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок поделился прогнозами относительно московского региона и Центральной России. По его словам, в январе и феврале 2025 года следует ожидать понижения температуры «ниже нормы». В эти месяцы регион ожидает похолодание со снегопадами и морозами, причем температура может опуститься на 10–20 градусов ниже обычного уровня, несмотря на общий тренд на потепление.