Синоптик Шувалов спрогнозировал жаркое лето в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Москве 24» , что вероятность жаркого лета в столице в 2026 году составляет 40%.

Специалист подчеркнул, что наряду с вероятностью жаркого лета существует также возможность, что лето будет нормальным или чуть прохладнее нормы.

«Опираясь на фактические данные, я бы оценил вероятность так: 40% — жаркое лето, 30% — нормальное лето, 30% — чуть прохладнее нормы», — отметил он.

По словам синоптика, глобальный тренд на потепление продолжается. К широте Москвы будет приближаться лесостепь с юга, а пустыни из Калмыкии начнут распространяться на Ставрополье, Волгоградскую область и другие регионы. До конца столетия среднегодовая температура, по наиболее вероятным сценариям, увеличится на 2–2,5 градуса.

Шувалов также обратил внимание на то, что долгосрочные прогнозы носят только вероятностный характер и не могут гарантировать аномальную жару. По его словам, важно учитывать межгодовую изменчивость атмосферных процессов, которая может привести к чередованию жарких и холодных периодов.