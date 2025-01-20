Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение зимней погоды в Москву

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», представил RT прогноз погоды на текущую неделю в Москве. Оттепели ожидать не стоит, ведь сегодня будет последний день с положительными температурами.
Эксперт спрогнозировал возвращение зимней погоды в российской столице.
«То есть понижение температуры, завтра — северо-западный ветер, в ночь на среду — до -10 градусов под утро. И дневные температуры порядка -5…-7 градусов», — отметил синоптик.
Шувалов также рассказал, что во второй половине недели ветер изменит свое направление на юго-восточное. Столбики термометров немного поднимутся, но останутся ниже нуля.
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