Синоптик Шувалов спрогнозировал сохранение аномального тепла в Сочи до конца ноября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT , что до конца ноября в Сочи сохранится аномально теплая погода.

По словам синоптика, температура будет на шесть-восемь градусов выше нормы. Так, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

«Там первые позывы к изменению погоды видны только 29–30 ноября. Но это слишком долго, чтобы говорить с уверенностью», — подчеркнул эксперт.

Шувалов также добавил, что существенных осадков или ветров в этот период не ожидается.