Синоптик Шувалов спрогнозировал повышение температуры до +18 градусов в Сочи

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT , что к концу недели в Сочи температура поднимется до двузначных показателей.

В понедельник, 9 февраля, в Сочи будет дождь на побережье и снег в горах, однако осадки скоро закончатся, пояснил синоптик. В следующие два дня ожидается относительно холодная погода с температурой, близкой к 0 градусов. Затем прогнозируется повышение температуры.

«Я бы назвал это репетицией весны», — отметил Шувалов.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается температура +15...+18 градусов. Никаких возвратов холодов в Сочи на горизонте не видно.