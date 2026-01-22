Синоптик Шувалов рассказал, что на юге России ожидается потепление до +15 градусов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что в начале следующей недели южные регионы России попадут в теплый сектор циклона. Речь идет о Краснодарском крае, Черноморском побережье Кавказа и Южном береге Крыма.

«Уже в конце этой недели температура в Сочи днем может составлять +8…+9 градусов. В выходные и в понедельник можно ожидать +4…+9 градусов», — отметил специалист.

По словам эксперта, с 27 января на юге страны возможно потепление. Не исключено потепление до +15 градусов. Шувалов добавил, что при такой температуре может появиться солнце.