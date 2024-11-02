Синоптик Шувалов рассказал о начале арктического вторжения в Москве

За минувшие сутки в Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Утром 2 ноября в столице началось арктическое вторжение, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что к вечеру субботы температура воздуха достигнет отрицательных значений. В воскресенье временами возможен снег. К праздничному дню 4 ноября в Москву придет новый снежный циклон, добавил Шувалов.

По словам синоптика, к вечеру понедельника толщина снежного покрова составит 3-5 сантиметров. Сугробы начнут таять только ближе к 7 ноября.