Синоптик Шувалов рассказал, что в Петербурге жара сменится умеренной температурой

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT сообщил, что в Санкт-Петербурге жаркая погода сменится умеренными температурами до конца недели.

«Сегодня там будет очень горячий день. Некоторые модели дают до +30 градусов», — отметил синоптик.

По его словам, после дождя жаркий фронт уйдет к вечеру. Шувалов также подчеркнул, что с завтрашнего дня и до конца недели дневная температура в Санкт-Петербурге не будет превышать +20 градусов, а дожди, если и будут, то незначительные.