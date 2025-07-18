Синоптик Шувалов рассказал, что ливни в Москве продолжатся на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT сообщил, что в ближайшее время ливневые дожди в Москве не прекратятся.

«Сегодня в Москве и Подмосковье осадков не ожидается. А вот завтра подходит фронтальная зона с юго-запада, и где-то со второй половины субботы будут вновь дожди и грозы. Они же захватывают и первую половину воскресенья», — отметил он.

Шувалов добавил, что температура в эти дни будет стабильно держаться на уровне +24...+26 градусов.

«Эта неустойчивая погода с дождями ливневого характера после полудня сохранится и в начале следующей недели. Температура будет около +25 градусов. Собственно говоря, 100% июль», — подытожил специалист.