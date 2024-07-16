Синоптик Шувалов рассказал, что изматывающая жара в средней полосе России закончится 18 июля

В четверг, 18 июля, появляется надежда на ослабление изматывающей жары в средней полосе России. Об этом сайту kp.ru рассказал руководитель прогностической службы «Метео» Александр Шувалов.

Холодный атмосферный фронт пройдет ливнями и грозами от Смоленска до Нижнего Новгорода. В дневное время суток столбики термометров будут показывать до +25 градусов, добавил он.

Ранее Главк МЧС Москвы со ссылкой на данные Росгидромета сообщал, что до конца суток в столице ожидается гроза с сильным ливнем.

«Казанский феномен». Самые известные и опасные группировки Татарстана

Триумфальное появление на Уимблдоне. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

«Это территория Минеева». Каким будет один из самых ожидаемых боксерских поединков лета

Скульптура «с враждебным происхождением». Смоленскому бронзовому оленю нашли место в Истре

Крым и Кубань охватили мощные пожары. Почему их так сложно потушить?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте