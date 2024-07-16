Синоптик Шувалов рассказал, что изматывающая жара в средней полосе России закончится 18 июля
В четверг, 18 июля, появляется надежда на ослабление изматывающей жары в средней полосе России. Об этом сайту kp.ru рассказал руководитель прогностической службы «Метео» Александр Шувалов.
Холодный атмосферный фронт пройдет ливнями и грозами от Смоленска до Нижнего Новгорода. В дневное время суток столбики термометров будут показывать до +25 градусов, добавил он.
Ранее Главк МЧС Москвы со ссылкой на данные Росгидромета сообщал, что до конца суток в столице ожидается гроза с сильным ливнем.
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