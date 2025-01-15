Синоптик Шувалов призвал россиян купаться у берега во время Крещения

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян, что на большинстве рек в европейской части Российской Федерации лед недостаточно толстый, поэтому для безопасного празднования Крещения рекомендуется окунаться либо возле берега в специально подготовленных местах, либо использовать купели. Об этом сообщило ИА НСН .

Шувалов пояснил, что ледяной покров на многих реках, включая реки Южного Урала и Южной Сибири, образовался позже обычного, и его толщина недостаточна. В некоторых местах еще остались открытые участки воды.

Купание у берега или в специально оборудованных местах — главное условие безопасности на празднике, добавил эксперт.