Синоптик Шувалов призвал россиян купаться у берега во время Крещения

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян, что на большинстве рек в европейской части Российской Федерации лед недостаточно толстый, поэтому для безопасного празднования Крещения рекомендуется окунаться либо возле берега в специально подготовленных местах, либо использовать купели. Об этом сообщило ИА НСН.
Шувалов пояснил, что ледяной покров на многих реках, включая реки Южного Урала и Южной Сибири, образовался позже обычного, и его толщина недостаточна. В некоторых местах еще остались открытые участки воды.
Купание у берега или в специально оборудованных местах — главное условие безопасности на празднике, добавил эксперт.
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