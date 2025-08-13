Синоптик Шувалов предупредил жителей Калининграда об аномальной жаре
Синоптик Александр Шувалов сообщил сайту телеканала «Звезда», что аномальная жара, охватившая Европу, достигнет Калининграда и остановится на отметке в +30…+32 градуса.
Как рассказал эксперт, в Москве температура воздуха в субботу, 16 августа, будет около +25 градусов, а в воскресенье, 17 августа, показатель упадет до +18 градусов.
Ранее в ряде европейских стран зафиксировали рекордную жару в +43 градуса. Из-за нее в Испании вспыхнули лесные пожары, эвакуировать пришлось около шести тысяч человек.
