Синоптик Шувалов предупредил жителей Калининграда об аномальной жаре

Синоптик Александр Шувалов сообщил сайту телеканала « Звезда », что аномальная жара, охватившая Европу, достигнет Калининграда и остановится на отметке в +30…+32 градуса.

Как рассказал эксперт, в Москве температура воздуха в субботу, 16 августа, будет около +25 градусов, а в воскресенье, 17 августа, показатель упадет до +18 градусов.

Ранее в ряде европейских стран зафиксировали рекордную жару в +43 градуса. Из-за нее в Испании вспыхнули лесные пожары, эвакуировать пришлось около шести тысяч человек.