Синоптик Шувалов предупредил о возможном усилении снегопадов в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что к концу рабочей недели снежный покров в Москве может существенно увеличиться.

По словам специалиста, в Москве ожидается около пяти сантиметров осадков, в то время как в некоторых районах Московской области может выпасть до 10 сантиметров снега. Шувалов также отметил, что морозы в столице будут усиливаться.

«При этом морозы немного усилятся. Сегодня -13 градусов. При северо-восточном ветре и метели это будет кое-где ощущаться как -19… -18 градусов. Это дневная погода», — пояснил он.

Синоптик добавил, что самые сильные морозы ожидаются в ночь на среду, когда температура опустится до -25…-20 градусов. В четверг на Москву может обрушиться мощный циклон, предупредил Шувалов.

«В четверг и в ночь на пятницу может выпасть до 20 сантиметров снега. Это очень значительная величина. Сейчас высота снежного покрова составляет 43–44 сантиметра. Она может вырасти к концу недели до 65–75 сантиметров», — отметил он.