Синоптик Шувалов предупредил о возможном появлении смерчей в Москве

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ИА НСН предупредил жителей Москвы, Брянска, Ярославля и Череповца о возможном появлении смерчей.

Специалист отметил, что вероятность атмосферного вихря составляет 20-30%.

«Далеко ходить не надо: в ближайшие два-три дня такая вероятность возрастает в средней полосе России. Фронтальная зона, которая нависает сейчас с юго-запада над Брянском, Москвой, Ярославлем и Череповцом, будет висеть порядка двух суток», — сказал он.

Синоптик объяснил возникновение смерчей повышением температуры воздуха и увеличением энергонасыщенности атмосферных процессов.

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