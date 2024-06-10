Синоптик Шувалов предупредил о возможном появлении смерчей в Москве
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ИА НСН предупредил жителей Москвы, Брянска, Ярославля и Череповца о возможном появлении смерчей.
Специалист отметил, что вероятность атмосферного вихря составляет 20-30%.
«Далеко ходить не надо: в ближайшие два-три дня такая вероятность возрастает в средней полосе России. Фронтальная зона, которая нависает сейчас с юго-запада над Брянском, Москвой, Ярославлем и Череповцом, будет висеть порядка двух суток», — сказал он.
Синоптик объяснил возникновение смерчей повышением температуры воздуха и увеличением энергонасыщенности атмосферных процессов.