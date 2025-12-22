Синоптик Шувалов предупредил москвичей о морозах до -12 градусов 23 декабря

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что вторник, 23 декабря, станет самым холодным днем в столичном регионе на текущей неделе.

По словам синоптика, в понедельник, 22 декабря, ожидается понижение температуры и переход мокрого снега в обычный.

«И завтра (23 декабря — прим. ред.) — самый холодный день. Среднесуточная температура во вторник составит -12…-10 градусов. При этом ночью и днем будут примерно одинаковые показатели», — отметил эксперт.

Он также добавил, что самая холодная ночь ожидается в среду, 24 декабря, с температурой до -18…-17 градусов на востоке Московской области.