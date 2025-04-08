Синоптик Шувалов предупредил московских водителей о гололеде
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о погоде для столичных водителей.
Небольшой снег пройдет в ближайшее время, после чего возможны менее интенсивные осадки.
Шувалов отметил, что снег будет проседать и уплотняться, но сохранится до понедельника. Из-за температуры около 0 градусов на дорогах образуется гололедица.
Ранее автоэксперт Роман Солдатов посоветовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт.
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