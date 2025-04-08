Синоптик Шувалов предупредил московских водителей о гололеде

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о погоде для столичных водителей.

Небольшой снег пройдет в ближайшее время, после чего возможны менее интенсивные осадки.

Шувалов отметил, что снег будет проседать и уплотняться, но сохранится до понедельника. Из-за температуры около 0 градусов на дорогах образуется гололедица.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов посоветовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт.