Синоптик Шувалов предупредил, что вечером в пятницу на Москву обрушится гроза

Завтра в Москве во второй половине дня ожидаются дожди и даже в отдельных районах — гроза. Об этом сообщил RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил при этом, что есть и положительная сторона. Начиная с завтрашнего дня, температура воздуха начнет снова расти. В пятницу он прогреется до +23 градусов.

Кроме того, у москвичей пока есть все шансы провести выходные без осадков, добавил Шувалов.

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