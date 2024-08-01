Синоптик Шувалов предупредил, что вечером в пятницу на Москву обрушится гроза
Завтра в Москве во второй половине дня ожидаются дожди и даже в отдельных районах — гроза. Об этом сообщил RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он отметил при этом, что есть и положительная сторона. Начиная с завтрашнего дня, температура воздуха начнет снова расти. В пятницу он прогреется до +23 градусов.
Кроме того, у москвичей пока есть все шансы провести выходные без осадков, добавил Шувалов.
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