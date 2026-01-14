Синоптик Шувалов предупредил, что в России ожидается похолодание до -30 градусов

В средней полосе России морозы до -30 градусов могут продержаться с 23 по 25 января. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью ИА НСН .

По словам синоптика, после 20–21 января может начаться ультраполярное вторжение, которое с вероятностью 60–70% приведет к 30-градусным морозам в средней полосе и к сильному — до минус 20 градусов — понижению температуры на юге европейской части России. Речь идет о Кубани, Ставрополье, Волгоградской и Астраханской областях.