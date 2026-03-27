Синоптик Шувалов предупредил, что в Нижегородской области ожидаются заморозки в апреле

В Нижегородской области в апреле ожидаются заморозки, несмотря на то, что месяц начнется с теплой погоды. Об этом NewsNN рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Возвращение ночных «минусов», по словам синоптика, прогнозируются не только в апреле, но и в мае. Возможны и осадки в виде снега.

Согласно данным «Яндекс Погоды», заморозки в Нижегородской области прогнозируются в начале апреля 2026 года. Кроме того, 5 и 22 апреля возможен снег с дождем.