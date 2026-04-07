Синоптик Шувалов предупредил, что на Москву может обрушиться снегопад в конце недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о предстоящих погодных изменениях в беседе с RT .

Он отметил, что сегодня и завтра ожидаются небольшие и редкие дожди, а температура воздуха составит примерно +7…+9 градусов. Однако уже в четверг и пятницу возможен снегопад, предупредил синоптик. Может выпасть около 7–8 см снега, а дневная температура не поднимется выше +3 градуса.

Шувалов также добавил, что будет наблюдаться рост давления, и к выходным оно может достигнуть до 760 мм рт. ст.

«Поэтому в субботу днем, сразу после снега, будет порядка +8…+9 градусов. В воскресенье дневная температура поднимется до +11…+13 градусов, будет много солнца», — рассказал он.

По словам синоптика, повышение температуры продолжится и на следующей неделе, а к ее концу столбики термометра могут показать +17…+19 градусов.