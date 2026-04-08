Синоптик Шувалов предсказал солнечную погоду в Свердловской области на Пасху
Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов поделился с URA.RU прогнозом погоды на Пасху в Свердловской области. Несмотря на похолодание и снег, которые ожидаются в регионе перед праздником, в выходные дни погода должна улучшиться.
«В субботу, 11 числа, давление подрастет, осадки прекратятся и выглянет солнце», — пояснил синоптик.
Специалист добавил, что, несмотря на снег и похолодание до 0…-5 градусов в четверг и пятницу, 9–10 апреля, в выходные весна возьмет свое.