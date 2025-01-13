Синоптик Шувалов посоветовал на Крещение не выходить на тонкий лед

Достаточно крепкий лед не успеет сформироваться к крещенским купаниям из-за слишком теплой погоды, которая ожидается в Москве и Подмосковье к празднику. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» метеоролог Александр Шувалов в интервью «Ридусу».
По его словам, в регионе ожидается только одна ночь с температурой до –9 градусов. Похолодание произойдет в ночь на вторник, 14 января.
«При этом в остальное время будет около нуля и положительная температура днем. Какой лед?» — отметил Шувалов.
Специалист рекомендовал держаться около берега для обеспечения безопасности жителей столицы и окрестностей во время купаний на Крещение.
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