Синоптик Шувалов пообещал жителям Сочи возвращение тепла к концу недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с RT информацией о погодных условиях в Сочи.
По словам эксперта, тепло вернется в город к концу недели.
«7 сентября в Сочи было почти 60 миллиметров осадков. На следующий день пришлась небольшая передышка, а сегодня и завтра опять ожидаются сильные дожди с грозами и штормовым ветром», — предупредил синоптик.
Однако он добавил, что в дальнейшем осадки будут уменьшаться. Уже с 11 сентября прекратятся ливни. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов. В выходные прогнозируется сухая и солнечная погода.
