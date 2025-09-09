Синоптик Шувалов пообещал жителям Сочи возвращение тепла к концу недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с RT информацией о погодных условиях в Сочи.

По словам эксперта, тепло вернется в город к концу недели.

«7 сентября в Сочи было почти 60 миллиметров осадков. На следующий день пришлась небольшая передышка, а сегодня и завтра опять ожидаются сильные дожди с грозами и штормовым ветром», — предупредил синоптик.

Однако он добавил, что в дальнейшем осадки будут уменьшаться. Уже с 11 сентября прекратятся ливни. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов. В выходные прогнозируется сухая и солнечная погода.