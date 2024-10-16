Синоптик Шувалов пообещал москвичам заметное потепление на выходных

В ближайшие выходные в российской столице ожидается существенное потепление. Как рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, дневные температуры в Москве достигнут отметки в +10 градусов.
По словам специалиста, этот цикл антициклональной погоды будет иметь продолжение на следующей неделе. Вплоть до 25 октября погода будет достаточно теплой.
В ночь на четверг и пятницу в Московской области ожидаются заморозки. Днем температура воздуха прогреется до +8… +9 градусов, добавил Шувалов.
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