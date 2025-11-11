Синоптик Шувалов отметил, что в ближайшие дни заморозков в Москве не ожидается

В Москве и Подмосковье во второй половине дня вторника, а также в среду и четверг ожидаются небольшие дожди. Это связано с приближением южного циклона и прохождением холодного фронта с северо-запада, рассказал радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура на этой неделе — 5–6 градусов тепла в дневные часы и плюс 1–3 — в ночные часы», — отметил Александр Шувалов.

С пятницы начнется понижение температуры, а в выходные оно достигнет максимума. Несмотря на это, до пятницы температура будет немного выше климатической нормы — на 2–4 градуса. Заморозков, по прогнозам, не ожидается.