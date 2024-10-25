Синоптик Шувалов: метеорологическая зима наступит позже климатической нормы

В этом сезоне зимняя погода установится в России позже климатической нормы. Обычно метеорологическая зима наступает в середине ноября, однако в этот раз возможна задержка в течение двух недель, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.
Он допустил вероятность колебаний температуры от похолодания до тепла. Среднесуточные показатели будут держаться выше отметки в 0 градусов. Только ближе к концу ноября столбики термометров достигнут минусовых отметок, заключил синоптик.
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