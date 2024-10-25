Синоптик Шувалов: метеорологическая зима наступит позже климатической нормы

В этом сезоне зимняя погода установится в России позже климатической нормы. Обычно метеорологическая зима наступает в середине ноября, однако в этот раз возможна задержка в течение двух недель, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.