Синоптик Шувалов: конец марта в Москве будет теплым и дождливым
Синоптик Александр Шувалов рассказал телеканалу «Звезда» о погоде в Москве в конце марта.
В столице ожидаются дожди, во вторник и пятницу они будут особенно продолжительными.
В начале недели температура поднимется только до +5 градусов, а в остальные дни — до +10 градусов. К концу недели потеплеет еще больше.
«А в конце недели температура поднимется до 12-15 градусов», — поделился синоптик.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в столицу возвращается весна. По ее словам, в ближайшее время среднесуточная температура воздуха будет положительной.