Синоптик Шувалов: конец марта в Москве будет теплым и дождливым

Синоптик Александр Шувалов рассказал телеканалу «Звезда» о погоде в Москве в конце марта.

В столице ожидаются дожди, во вторник и пятницу они будут особенно продолжительными.

В начале недели температура поднимется только до +5 градусов, а в остальные дни — до +10 градусов. К концу недели потеплеет еще больше.

«А в конце недели температура поднимется до 12-15 градусов», — поделился синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в столицу возвращается весна. По ее словам, в ближайшее время среднесуточная температура воздуха будет положительной.