Синоптик Сенина сообщила о завершении сезона сильных морозов в ХМАО

Период аномально холодной погоды в ХМАО завершился 10 марта. Сильные морозы не прогнозируются. Об этом рассказала синоптик Ханты-Мансийского ЦГМС Светлана Сенина, сообщило Ura.ru .

Однако специалист предупредила, что прохождение циклона будет сопровождаться усилением ветра.

«При снегопадах возможны метели», — отметила Сенина.

По ее словам, также возможны туманы и образование изморози в районах, где сохраняются морозы. Так, 20–21 марта на территории региона прогнозируются осадки в виде снега и дождя.