Синоптик Сенина пообещала жителям ХМАО жару на праздничные выходные

В Ханты-Мансийском автономном округе в День России и последующие выходные ожидается жаркая погода. Согласно прогнозу, дожди и грозы будут носить локальный характер, а с 14 июня осадки практически полностью прекратятся. Об этом URA.RU рассказала синоптик Ханты-Мансийского ЦГМС Светлана Сенина.

По словам метеоролога, с 14 июня на территории ХМАО установится высотный антициклон, которому будет соответствовать приземный антициклон. Это означает, что осадки прекратятся на всей территории региона, при этом температура воздуха останется высокой.

В пятницу, 12 июня, кратковременные дожди и грозы еще возможны в западной части округа, на востоке Югры будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от +26 до +31 градуса, лишь на отдельных северных и северо-западных территориях ожидается до +20...+22 градусов.

В субботу, 13 июня, погода существенно не изменится. Небольшие дожди и грозы сохранятся в южных и юго-западных районах, а восток и север округа окажутся под влиянием антициклона.